إبراهيم سعيد: تريزيجيه لابد أن يكون أساسي مع منتخب مصر.. وانتقادي لـ صلاح بسبب قيمته الكبيرة

يواجه منتخب الكونغو فى ثمن النهائى

قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن محمود حسن ترزيجيه لاعب منتخب مصر وفريق طرابزون سبور التركي، يمتلك إمكانيات كبيرة ويستطيع أن يقود المنتخب الوطني لتحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية العام الحالي في كوت ديفوار.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" تريزيجيه لازم يكون لاعب أساسي مع منتخب مصر قدام الكونغو الديمقراطية وفي ".

وأضاف:" انا انتقدت محمد صلاح وقرار رحيله من منتخب مصر للعلاج في ليفربول لأن صلاح قيمة كبيرة والكل ينتظر منه أكثر من ذلك ومواقف أكبر، ولأن صلاح لاعب كبير".

وأتم:" مسيرة محمد صلاح مع ليفربول والكرة العالمية تحتاج أيضًا النجاح مع منتخب مصر ولابد أن يعلم ذلك".