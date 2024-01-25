أمم أفريقيا.. طارق سليمان: أداء منتخب مصر أمام الرأس الأخضر هو الأفضل

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي السابق أن منتخب مصر حقق المطلوب من مباريات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وقال طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن أداء منتخب مصر أمام الرأس الأخضر الأفضل في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار ".



وتابع:"أتمنى تخطي منتخب مصر دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم مهما كان المنافس والوصول إلى المباراة النهائية ".