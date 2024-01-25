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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا.. طارق سليمان: أداء منتخب مصر أمام الرأس الأخضر هو الأفضل

مباراة مصر والرأس
مباراة مصر والرأس الأخضر

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي السابق أن منتخب مصر حقق المطلوب من مباريات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

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أمم أفريقيا.. منتخب مصر يواجه الكونغو وقرعة نارية لثمن النهائي

وقال طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن أداء منتخب مصر أمام الرأس الأخضر الأفضل في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار ".


وتابع:"أتمنى تخطي منتخب مصر دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم مهما كان المنافس والوصول إلى المباراة النهائية ".

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