أمم أفريقيا.. منتخب مصر يواجه الكونغو وقرعة نارية لثمن النهائي

أسدل الستار على منافسات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية والذي شهد عدد كبير من المفاجآت واثارة كبيرة حتى أخر مارايات هذا الدور.

طريق منتخب مصر حتى نصف نهائي أمم أفريقيا

وبإنتهاء منافسات دور المجموعات يلعب منتخب مصر أمام نظيره الكونغولي في مباراة قوية ضمن منافسات الدور الثمن النهائي.

وحال نجح الفراعنة في تحقيق الفوز يلتقي في ربع النهائي مع الفائز من غينيا وغينيا الإستوائية.

وينتظر منتخب مصر حال تخطيه الدور ربع النهائي مواجهة أحد منتخبات السنغال وكوت ديفوار ومالي وبوركينا فاسو.

قرعة نارية لثمن نهائي أمم أفريقيا

وجاءت مباريات دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية على النحو التالي:

منتخب مصر أمام الكونغو، غينيا وغينيا الإستوائية، مالي وبوركينا فاسو، السنغال وكوتديفوار.

كما يواجه منتخب المغرب بجنوب أفريقيا، ونيجيريا والكاميرون، وموريتانيا وكاب فيردي، وناميبيا أمام أنجولا.