محافظ الإسماعيلية يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الشرطة ال٧٢

بعث اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة،محافط الاسماعيلية، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ ٧٢ لعيد الشرطة.

وجاء نص التهنئة "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة الإسماعيلية بأصدق التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الشرطة، ذكرى الملحمة المُشرفة لقوات الشرطة ضد الاحتلال الغاشم دفاعًا عن عزة وكرامة الوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ رجال الشرطة البواسل وأن يوفقهم في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها الدولة لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء لأجل غدٍ مشرق لوطننا العزيز، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما أرسل محافظ الإسماعيلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، جاء نصها "يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وفي هذه المناسبة الغالية نتوجه إلى الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة ويوفق خطاكم من أجل تحقيق التقدم والازدهار والأمن والأمان لمصرنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.