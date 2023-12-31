سفير سلوفينيا يشارك المزارعين والمنتجين في مشروع الطماطم بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية

زار سفير سلوفينيا في القاهرة، ساشو بودلسنيك كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية بالشاطبى، صباح اليوم الأحد، للمشاركة في ورشة العمل الثانية للمزارعين والمنتجين والمهتمين بمشروع سلسلة قيمة الطماطم، بحضور الدكتور محمد بهى الدين، عميد كلية الزراعة ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وممثلى هيئة اليونيدو بالقاهرة.

وقال الدكتور بهى الدين عميد كلية الزراعة، إن زيارة السفير تأتى للمشاركة في دعم المركز الخدمى لسلسلة قيمة الطماطم المزمع إنشاؤه بالكلية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبدعم كامل من الجامعة وبمشاركة الخبراء من كلية الهندسة جامعة الأسكندرية، وقسم علوم وتقنية الاغذية وقسم الخضر بالكلية.

وأوضح أن عمر المشروع حتى الآن حوالى 30 شهرًا، ومن المتوقع افتتاحه خلال الاشهر القادمة، موضحًا أن المشروع يهدف إلى إنشاء أول مركز خدمى لسلسلة قيمة الطماطم داخل جامعة الإسكندرية، للتدريب على عمليات تصنيع الطماطم وزيادة كمية الطماطم المصنعة بمصر التي لا تزيد حتى الآن عن 3- 4% من كمية الإنتاج التي تبلغ حوالى 8- 9 مليون طن سنويًا.

وأعرب سفير دولة سلوفينيا، في كلمته عن فخره بدعم التنمية الشاملة والمستدامة لسلسلة قيمة الطماطم في مصر، موضحًا أن مشاركة دولته في إنشاء مركز تعليم وخدمة لسلسلة قيمة الطماطم تأتى في إطار إلتزامهم السابق بإنشاء مشتل متطور تكنولوجيًا بمنطقة النوبارية.

وقال إن التعاون التنموي يعد جزءًا هامًا من السياسة الخارجية لسلوفينيا حيث تساهم في تحقيق تنمية عالمية أكثر توازناً وعدالة، كما تركز دولته على المساواة بين الجنسين وحماية البيئة باعتبارهما القضيتين الشاملتين لمشروعاتهم، بما في ذلك هذا المشروع، الذي يهدف إلى عدة أمور منها زيادة المشاركة الاقتصادية والمستدامة للمرأة في سلسلة قيمة الطماطم، والتى تعد من أهم محاصيل الخضروات في مصر، وكذلك الحال في سلوفينيا.

وفى نهاية اللقاء، قدم العميد درع الكلية للسفير، ثم قامت الدكتورة هبة صبرى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمصاحبة السفير في جولة تفقدية لصالة التصنيع (المركز الخدمى) بقسم علوم وتقنية الاغذية وبعض أقسام الكلية المختلفة، للتعرف على الانشطة المختلفة بالكلية.