المفوضية الأوروبية توافق على طلب سلوفينيا بصرف 541 مليون يورو

منحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تقييمًا أوليًا إيجابيًا لطلب سلوفينيا بصرف 231 مليون يورو في شكل منح و310 ملايين يورو في شكل قروض في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF) وهو الأداة الرئيسة لبرنامج الجيل القادم التابع للاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي - أن سلوفينيا قدمت، في 15 سبتمبر الماضي، طلبًا بالصرف بناءً على تحقيق المعالم الـ 41 والأهداف الثلاثة المحددة في قرار المجلس التنفيذي الخاص بشروط الصرف، وتضمن الطلب مجموعة من الإصلاحات التحويلية وفقًا لشروط الخطة المُعدَّلة والتي تحتوي على برنامج لإدارة مخاطر الفيضانات وتغير المناخ.

وتهدف الإصلاحات الأخرى إلى تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وأنواع الوقود البديلة في وسائل النقل وتوفير إطار جديد لنقل الركاب العام. ويدعم اعتماد الخطة على مسار التحول الرقمي في سلوفينيا، فضلاً عن الإصلاحات المتعلقة بإصدار بطاقات الهوية الإلكترونية التي تمكن المواطنين من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.

ويغطي طلب الدفع أيضًا استثمارات كبيرة في التحول الرقمي للشركات وأنظمتها البيئية المبتكرة في السكك الحديدية وشبكة الكهرباء والبنية التحتية للشرب ومياه الصرف الصحي وكفاءة الطاقة في تدفئة المناطق والسياحة والثقافة والاستثمارات في تحديث التعليم العالي والبنية التحتية الجديدة لتكنولوجيا المعلومات السلطات العامة، ومع إنشاء مركز متكامل حديثاً للاقتصاد الدائري ومع ممارسات المشتريات العامة المبتكرة واستراتيجية أسواق رأس المال، تستمر المعالم التي تم تحقيقها في جعل سلوفينيا أكثر خضرة.. حسب البيان.