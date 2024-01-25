ضبط محاولة تهريب أجهزة تعدين العملات المشفرة بمطار برج العرب



تمكن رجال الجمارك بقرية البضائع بمطار برج العرب الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة تعدين العملات الرقمية بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته وقانون الإتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية .

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على لى البضائع الواردة اشتبه محمد إلياس مدير التعريفة فى محتويات شحنة بضائع تم قيدها على أنها أجهزة إستبلايزر ( مغيرات طاقه ) .

وبالعرض على محمد عبد العزيز مدير جمرك قرية البضائع قام بتشكيل لجنة من مصطفى رجب ومحمد إلياس مديرى التعريفة ومحمود عبد العزيز وصموئيل رجائى مأمورى الحركة وصبحى محمود رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى وتامر الأحول رئيس قسم الأمن الجمركى لكشف ومعاينة البضائع فتبين أن مشمول الرسالة عبارة عن 65 جهاز تعدين عملات رقمية محظور إستيرادها .

قرر محمد الصباغ مدير عام قرىة البضائع والطرود البريدية بجمارك مطار برج العرب الدولى إتخاذ الإجراءات القانونية بعد العرض على الدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.