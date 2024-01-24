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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول يتقدم على فولهام بهدف لويس دياز في الشوط الأول

لويس دياز لاعب ليفربول
لويس دياز لاعب ليفربول

أنهى فريق ليفربول الشوط الأول متقدمًا على فولهام بهدف دون رد في المباراة المقامة على ملعب كرافين كوتاج، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

سجل لويس دياز هدف الليفر في الدقيقة 11 من الشوط الأول.

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تشكيل ليفربول أمام فولهام .. نونيز في الهجوم

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موعد مباراة ليفربول وفولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالأتي :

حراسة المرمى: كيليهر.

الدفاع: برادلي، كوانساه، فان دايك، جو جوميز.

الوسط: إليوت، ماك أليستر، جرافينبيرخ.

الهجوم: جاكبو، لويس دياز، داروين نونيز.

شهد تشكيل ليفربول غياب النجم الدولي المصري محمد صلاح الذي يعاني من إصابة تعرض لها أثناء مشاركه مع منتخب الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا وستبعده عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.

المباراة منقولة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي.

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