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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل ليفربول أمام فولهام .. نونيز في الهجوم

نونيز لاعب ليفربول
نونيز لاعب ليفربول

أعلن المدير الفني يورجن كلوب تشكيل فريق ليفربول الأساسي الذي سيخوض مواجهة اليوم ضد فولهام على ملعب كرافين كوتاج، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

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وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالأتي :

حراسة المرمى: كيليهر.

الدفاع: برادلي، كوانساه، فان دايك، جو جوميز.

الوسط: إليوت، ماك أليستر، جرافينبيرخ.

الهجوم: جاكبو، لويس دياز، داروين نونيز.

ويشهد التشكيل غياب النجم الدولي المصري محمد صلاح الذي يعاني من إصابة تعرض لها أثناء مشاركه مع منتخب الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا وستبعده عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.

المباراة ستنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي.

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