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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عبدالمنعم سعيد: وجود مبارك في الحكم لـ 30 عامًا أوقف دورة الحياة في مصر

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن العوام الذين يشكلون الرأي العام هم الكتلة الأكبر في المجتمع، والأقل تدريبًا وعلمًا، وجزء كبير من الرأي العام يكون قائمًا على التلقائية، فالمزاج العام ظاهرة متقلبة وقد تتغير في أي وقت.


وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن فترة الربيع العربي شهدت وجود مزاج عام بضرورة عدم استمرار نظام الحكم القديم، مشيرا إلى أن المزاج العام قائم على العدوى بين مجموعة من الناس من خلال التشكيك في بعض الحقائق، ولذلك جامع الإخوان تعمل على التشكيك في الكثير من المشروعات أو الإنجازات التي تحدث في الدولة المصرية.

 

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وأضاف أن وجود الرئيس حسني مبارك في الحكم لمدة 30 عاما خلق مشكلة مع المواطنين، وهذا أمر غير طبيعي، وأوقف دورة الحياة الطبيعية، معقبا: "استمرار مبارك 30 عاما في الحكم مثل مشكلة في الدولة المصرية".

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