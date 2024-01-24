"قومي المرأة" بأسيوط يطلق تدريبات ريادة الأعمال في إطار "حياة كريمة"

انطلقت سلسلة تدريبات ريادة الأعمال التي نفذها فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط خلال شهر يناير 2024 في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وهدفت هذه التدريبات إلى تمكين السيدات من الناحية الاقتصادية، تحت إشراف ومتابعة الدكتورة مروة كدواني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط.

تم تدريب عدد 750 سيدة في قرى المنشأة الكبرى ومير بمركز القوصية وبني غالب ومنقباد بمركز أسيوط، حيث تم تزويدهن بالمهارات اللازمة لتأسيس وتشغيل مشاريع صغيرة ومتوسطة، وشملت التدريبات مجموعة واسعة من المواضيع المهمة، مثل إدارة الأعمال، والمحاسبة، والتسويق، وإدارة المشاريع.

وفي إطار الدعم المالي للمشتركات، قدم بنك مصر 217 بطاقة ميزة مجانية للسيدات المتدربات. تعد هذه البطاقات فرصة مهمة لتعزيز الاستقلال المالي للسيدات وتمكينهن من إدارة مشاريعهن الخاصة بطريقة فعالة وتحقيق النمو المستدام.

أكدت الدكتورة مروة كدوانى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط علي أهمية تلك التدريبات في تمكين السيدات اقتصاديا وتعزيز دورهن في سوق العمل في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية، فإن تنمية قدرات النساء وزيادة فرصهن في مجال ريادة الأعمال تعتبر خطوة حيوية نحو بناء مجتمع قوي واقتصاد مستدام. لذا، يسعى المجلس القومي للمرأة بأسيوط إلى تقديم الدعم والتدريبات اللازمة للسيدات، بهدف تمكينهن واستفادة قدراتهن الكامنة في مجال ريادة الأعمال.

وأضافت الدكتورة مروة أهمية دور المرأة في تنمية الاقتصاد المحلي والمجتمع المصري بشكل عام. وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين السيدات اقتصاديا من خلال تقديم تدريبات في مجال ريادة الأعمال. وتابعت أن هذه الدورات تهدف إلى دعم السيدات في تطوير مهاراتهن والتعرف على كيفية تأسيس وإدارة الأعمال بكفاءة.

وأشارت الدكتورة مروة إلى أن المشروع يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على دعم دور المرأة في مجال ريادة الأعمال وتمكينها اقتصاديا، وذلك كجزء من مبادرة "حياة كريمة" التي تسعى لرفاهية جميع فئات المجتمع.

وأوضحت الدكتورة مروة بأن هذه الخطوات الجديدة تهدف إلى تعزيز قدرات السيدات وتوفير فرص العمل وريادة الأعمال، وبالتالي دعم الأسر المصرية وتحسين حياتها بشكل شامل. يعكس هذا المشروع التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الفئات الضعيفة وتحسين حياة الأسر في البلاد.

جانب من التدريبات

جانب من التدريبات

جانب من التدريبات