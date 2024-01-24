أسرة طلاب من أجل مصر تُشارك بتهنئة مدير أمن قنا بعيد الشرطة

شارك وفد من أسرة طلاب من أجل مصر، بجامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، فى تقديم التهنئة إلي مدير أمن قنا اللواء مصطفي مبروك بمناسبة عيد الشرطة.

ضمن زيارة محافظ قنا اللواء أشرف الداودي والدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي إلى مديرية أمن قنا.

وضم وفد أسرة طلاب من أجل مصر، عمر عصام عبدالحميد كليه التجارة، ومحمد جاد الكريم التربية الرياضية وعبدالله ياسين محمد كليه الحقوق، وعبد الرحمن محسن رمضان كليه الطب البيطري.

وسيف الدين جمال كليه التجارة وعلاء احمد مصطفى كليه العلاج الطبيعي وعبير عب الجليل محمود كليه التجارة وروان خالد عبد الفتاح كليه الآثار، وشيماء بركات محمد كليه التمريض، وعلا همام عبد الغني كليه التربية الرياضية ومنار علاء الدين إبراهيم كليه الآداب.

ومن أساتذة الجامعة كل من الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد عام الاسرة بالجامعة، و الدكتورة بدرية حسن وكيل كلية التربية النوعية لخدمه المجتمع وتنميه البيئة ورائد فتيات الاسرة.

والدكتور محمد همام مساعد رائد الاسرة بالجامعة والدكتور عبدالرحيم يوسف عبد الله مدير برنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية ورائد الاسرة بالكلية والدكتور سلام علي شوري مدير برنامج العلاج الطبيعى بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

وقال رئيس الجامعة إن هذه المناسبة تؤرخ لمسيرة الشرطة المصرية في تقديم كافة صور التضحية حمايةً لأمن الوطن والمواطن ، وكذلك تقديم نماذج وطنية متميزة تحرص علي سلامة المجتمع وتعزز من قدرته في تحقيق التنمية الشاملة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.