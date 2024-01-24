الخميس 25 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تفجر منزل بقوة إسرائيلية بعد تفخيخه

القسام
القسام

تمكن مجاهدو كتائب القسام من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً، بعد أن تحصنت فيه قوة إسرائيلية بالعبوات الناسفة، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وقالت القسام في بيان لها:  إنه بعد التفجير اشتبكت القوات مع قوة إسناد حضرت للمكان، وتم الإجهاز على ما يزيد عن 10 جنود صهاينة غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

 

على جانب آخر، فجر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء21 منزلا في منطقة بني سهيلة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ووثقوا التفجير في فيديو تم تداوله على منصة أكس، وظهر جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم ينتظرون الأوامر وينفذون تفجير المنازل الـ21 في بني سهيلة.

 

 

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