مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا يلا شوت كأس أمم إفريقيا 2024

البث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا كأس أمم إفريقيا 2024،منافسة عربية فريقية بين Mauritania - Algeria اليوم، مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، سيشهد ملعب السلام مباراة ديربي عربي حاسم في ختام مباريات دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2024، حيث سيواجه منتخب الجزائر منتخب موريتانيا.

مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا في كأس أمم إفريقيا بث مباشر

وجمع جمال بلماضي، المدير الفني للأخضر الجزائري، كل أسلحته من أجل تحقيق الفوز والعبور إلي ثمن النهائي، والاقتراب خطوة من استعادة اللقب القاري الذي توج به الجزائريون للمرة الثانية عام 2019 بالقاهرة، تحت قيادة بلماضي أيضا، الذي لم ينقذه من إهدار أربع نقاط وجود أحد أفضل لاعبي العالم ضمن صفوف منتخب بلاده وهو رياض محرز قلب الهجوم.

ومن المنتظر أن يدفع جمال ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده بأنتوني ماندريا في حراسة المرمى، وأمامه رامي بن سبعيني و عيسى ماندي وريان آيت نوري و كيفن قيطون رباعي خط الدفاع، إسماعيل بن ناصر رامز زروقي ثنائي متوسط الميدان الدفاعي، مع الأسلحة التهديفية ومفاتيح اللعب الخطيرة الممثلة في محمد الأمين عمورة ويوسف بلايلي و رياض محرز و بغداد بونجاح.

بالتوقيت.. متى موعد مباراة الجزائر وموريتانيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

جميعنا في انتظار بث مباشر مباراة الجزائر وموريتانيا يلا شوت حيث سيجري منتخب الجزائر لكرة القدم مواجهة هامة أمام منتخب موريتانيا في المباراة المقبلة، وذلك ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

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تقام المباراة يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 يناير الحالي، وستكون في التوقيت التالي:

توقيت الجزائر والمغرب وتونس: الساعة 9:00 مساءً.

توقيت مصر: الساعة 10:00 مساءً.

توقيت السعودية: الساعة 11:00 مساءً.

توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان: الساعة 12:00 صباحًا.

هذه المباراة ستكون ذات أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، حيث يسعى منتخب الجزائر لتحقيق الفوز لضمان التأهل إلى دور الـ16، في حين يسعى منتخب موريتانيا للظهور بأداء قوي وإحراز نتيجة إيجابية.

بث مباشر مباراة الجزائر وموريتانيا في كأس أمم إفريقيا

يقدم موقع الوفد بث مباشر لمباراة الجزائر ضد موريتانيا في، في الجولة الثالثة والأخيرة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، ويطلق حكم المباراة صافرة بداية مباراة منتخب الجزائر مع نظيره منتخب موريتانيا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

تشكيلة مباراة الجزائر وموريتانيا اليوم في كأس إفريقيا

أولًا: تشكيل منتخب الجزائر

في حراسة المرمى: أنتوني مانديرا.

خط الدفاع: يوسف عطال – عيسى ماندي – كيفن قيطون - ريان أيت نوري

خط الوسط: نبيل بن طالب – رامز زروقي– سفيان فيجولي.

خط الهجوم: رياض محرز – يوسف بلايلي – بغداد بونجاح.

ثانيًا: تشكيل منتخب موريتانيا

حارس المرمى: بابكر نياس.

خط الدفاع: عالي أعبيد - لامين با – نوح محمد العبد

خط الوسط: أوماري غاساما – جاساما فوفانا – بودا محسن – إبراهيما كيتا – بونا عمار.

الهجوم: أبو بكري كويتا – إبنو با.