جامعة أسيوط تعلن التوسع في دعم طلابها اجتماعيًا ونفسيًا

صرح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بطلابها، ووضعت خطة للتوسع في دعمهم اجتماعيًا ونفسيًا، من خلال وحدة الأبحاث والرعاية الاجتماعية والنفسية، وتعيين لجنة للإشراف على الوحدة؛ لتذليل كافة العواقب والتحديات التي قد تواجههم فى كافة المجالات، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.

وفي إطار ذلك، عقدت لجنة الإشراف على وحدة الأبحاث والرعاية الاجتماعية والنفسية، اجتماعها الأول برئاسة الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور مصطفى الحديبى المشرف على الوحدة، ولفيف من أعضاء اللجنة؛ لمناقشة آليات العمل داخل الوحدة، والتنسيق بين مختلف الوحدات الأخرى بالجامعة لدعم الطلاب والطالبات بما يحقق التوافق الأكاديمي والجامعي.