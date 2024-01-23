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الثلاثاء 23 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

خطر المجاعة يحدق بغزة

أهالي غزة
أهالي غزة

حذر برنامج الأغذية العالمي من خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة، وذلك بسبب نقص المساعدات الغذائية التي تصل إلى القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي.

المساعدات في غزة

وقالت المتحدثة باسم البرنامج في الشرق الأوسط عبير عطيفة، إنه من الصعب الوصول إلى الأماكن التي تحتاج إليها المساعدات في غزة، وخاصة في شمال القطاع.

 

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صحيفة أمريكية: جيش الاحتلال يواجه خسارة كبيرة في غزة

 

وأضافت أن كميات قليلة جداً من المساعدات تجاوزت الشطر الجنوبي من قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في عدوانها المستمر على القطاع براً وبحراً وجواً، مما أدى إلى تدمير المباني والمنشآت والبنى التحتية، ونقص شديد في الماء والمواد الغذائية الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي.

 

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مظاهرات جديدة في إسبانيا تنادي بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

 

وتضع سلطات الاحتلال عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مما يزيد من معاناة السكان.

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