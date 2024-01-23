الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

مظاهرات جديدة في إسبانيا تنادي بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

المتظاهرون في إسبانيا
المتظاهرون في إسبانيا

مظاهرات جديدة تجوب كافة المناطق بإسبانيا، شارك بها  الآلاف من الأشخاص للمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة، والعدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين.

 

إنهاء تجارة الأسلحة مع "إسرائيل"

 

وحث المتظاهرون في إسبانيا الحكومة على قطع العلاقات المؤسسية وإنهاء تجارة الأسلحة مع "إسرائيل"، وذلك حسبما قالت صحيفة البوبليكو الإسبانية.

 

وأشارت صحيفة البوبليكو الإسبانية، إلى أن الإسبان نظموا المظاهرات السبت الماضى، مظاهرات مناهضة لإسرائيل فى أكثر 90 بلدية فى جميع أنحاء إسبانيا، أكبرها فى العاصمة مدريد، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 50 ألف شخص شاركوا تضامنا مع فلسطين.

 

“ليس باسمنا وليس بأموالي إسرائيل تقتل”

 

وحمل آخرون لافتات وملصقات كتب عليها "ليس باسمنا، وليس بأموالي" ، أو "إسرائيل تقتل، رعاة أوروبا" أو "نريد أن نسأل بيدرو سانشيز كم عدد الأطفال الذين يجب أن يُقتلوا للانفصال عن الصهيونية الإجرامية".

 

منظمات المجتمع المدنى فى إسبانيا

 

كما حمل بعض المتظاهرين أعلام جنوب إفريقيا، بعد أن رفعت تلك الدولة دعوى ضد "إسرائيل" إلى المحكمة العليا للأمم المتحدة، متهمة تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

ونظمت الاحتجاج شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين (RESCOP)، وهى منصة تضم أكثر من 100 منظمة من منظمات المجتمع المدنى فى إسبانيا.

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