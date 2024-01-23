القسام: استهداف حفار عسكري إسرائيلي بقذيفة الياسين 105 بمخيم البريج بغزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، استهدافها حفارا عسكريا إسرائيليا بقذيفة الياسين 105 شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أكدت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها نفذت هجوما ثانيا بمسيرة على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي العراق.

وفي سياق متصل أعلن جيش الاحتلال لإسرائيلي، اليوم، مقتل 24 من جنوده بوسط قطاع غزة، في أسوأ حادث منفرد تتعرض له قواته بالقطاع في الحرب الإسرائيلية الوحشية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر ضد الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إسرائيلي، دانييل هاجاري، بعد رفع التعتيم الإعلامي صباح اليوم، إن الجنود لقوا حتفهم بعد ظهر أمس الاثنين، عندما انفجر مبنيان قريبان وانهارا.

وأفاد هاجاري بأن الانفجارين وقعا - على الأرجح - بسبب وجود ألغام زرعتها القوات الإسرائيلية لهدم المبنيين، ولكنه حذر من أن سبب وقوع الانفجارين لا يزال غير واضح، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال قيد التحقيق.

وفي الوقت نفسه، أطلق فلسطينيون صاروخ على دبابة كان يستخدمها الجنود الإسرائيليين، في نفس الوقت الذي انهار فيه المبنيين تقريبا، مما زاد من الالتباس بشأن ما حدث.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن هذا كان "أحد أصعب الأيام منذ نشوب الحرب". ونقل مكتبه عنه: "أنعى فقدان جنودنا".

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إنه "صباح عصيب لا يحتمل"، ووصف الجنود الذين سقطوا بالأبطال.