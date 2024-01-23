محافظ جنوب سيناء يشيد بجهود هيئة الرعاية الصحية في تطوير الخدمات الطبية

أشاد اللواءالدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بجهود هيئة الرعاية الصحية في تطوير منظومة الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء جنوب سيناء، وتنشيط حركة السياحة العلاجية على أرض المحافظة، مؤكدًا أن مشروع التأمين الصحي الشامل أحدث طفرة كبرى في نوعية وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة.

كما يعد حماية وتغطية مالية للمنتفعين بالخدمات من أبناء المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أننا ننفذ توجيهات القيادة السياسية باستمرار الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية المقدمة لأبناء سيناء، ومواكبتها أحدث التطورات والمعايير العالمية، مشيرًا إلى تقديم أكثر من مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء بجودة عالمية حتى الآن، تشمل أكثر من 250 ألف خدمة بمراكز ووحدات طب الأسرة، وأكثر من 750 ألف خدمة بالمستشفيات، بالإضافة إلى أكثر من 100 ألف فحص طبي شامل، و7000 عمليات وجراحات متنوعة ومتقدمة.

وأضاف السبكي، أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة جنوب سيناء على 31 منشآة صحية لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة في المحافظة، منهم مجمع الفيروز الطبي، ومستشفى الطور الميداني، بالإضافة إلى 6 مستشفيات "شرم الشيخ الدولي، رأس سدر، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين"، كما تشمل 23 مركز ووحدة طب أسرة، لافتًا إلى الإنتهاء من الاعتماد الكامل أو المبدئي لـ 90% من المنشآت الصحية والمنقول تبعيتها لهيئة الرعاية في جنوب سيناء والبالغ عددها 27 منشآة صحية حتى الآن وذلك وفقًا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.