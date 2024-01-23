فلسطين تقصف في كأس آسيا.. يكتبون التاريخ في كل شيء

حقق المنتخب الفلسطيني، إنجازا كبيرا دخل من خلاله التاريخ بعد ما نجح في الفوز بثلاثية مقابل لا شيء على هونج كونج، في كأس آسيا.

وربط جماهير السوشيال ميديا بما حدث من إنجاز، باستمرار الإنجازات التي تحققها فلسطين والمقاومة الفلسطينية حاليا على جانب الحرب مع إسرائيل، وقال أحد الرواد: يكتبون التاريخ في كل شيء، تحيا فلسطين إلى الأبد.

وفازت فلسطين على هونج كونج بثلاثية رائعة في مباراة جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس آسيا 2023.

وكتب منتخب فلسطين التأهل الأول له على الإطلاق من دور المجموعات في كأس آسيا، خلال المشاركة الثالثة بعد نسختي 2015 و2019 على الترتيب.

والانجاز الرائع، أن المنتخب الفلسطيني حقق من الأساس أول فوز له في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا، خلال المباراة التاسعة، وسجل ثلاثية فلسطين في هونج كونج، عدي دباغ في الدقيقتين 12 و60، إلى جانب زيد قنبر في الدقيقة 48.

التأهل كاد أن يضيع على منتخب فلسطين بسبب ركلة جزاء تحصل عليها هونج كونج في الدقيقة 90+8، لكن العارضة منعت الكرة من دخول الشباك الفلسطينية.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس آسيا

1- إيران: 9 نقاط

2- الإمارات: 4 نقاط (سجل 5 واستقبل 4)

3- فلسطين: 4 نقاط (سجل 5 واستقبل 5)

4- هونج كونج: دون رصيد من النقاط

فلسطين تضمن الصعود إلى دور الـ16 بكأس آسيا

المنتخب الفلسطيني ضمن الصعود إلى دور الـ16 بكأس آسيا من بوابة أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

كما تفوق منتخب فلسطين على الصين وسوريا، ثالث المجموعتين الأولى والثانية في كأس آسيا على الترتيب، ما يعني تأهله إلى ثمن النهائي دون الحاجة إلى انتظار المجموعات الثلاث المتبقية الصين لديها نقطتين فقط، وسوريا تملك 4 نقاط مع فارق أهداف صفر، لكنها سجلت 4 أهداف أقل من فلسطين.