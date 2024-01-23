كيربى: إسرائيل شهدت يوما مروعًا لعدد الجنود القتلى

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن إسرائيل شهدت يوما مروعًا لعدد الجنود القتلى.

وأضاف "كيربي، خلال مؤتمر صحفى، أن روسيا تحاول كسر عمود أوكرانيا الفقري، ونحن نقوم بعمليات اعتراض لتدفق الأسلحة من إيران للحوثيين والضربات التي قمنا بها تهدف لتعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، لم نر حزب الله اللبناني يتقدم لمساعدة حماس ونرغب في تخفيف التوتر ولم نشهد توجيهات إيرانية لمساعدة حماس.

مقتل 24 من جنوده

وأعلن جيش الاحتلال لإسرائيلي، اليوم، مقتل 24 من جنوده بوسط قطاع غزة، في أسوأ حادث منفرد تتعرض له قواته بالقطاع في الحرب الإسرائيلية الوحشية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر ضد الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، دانييل هاجاري، بعد رفع التعتيم الإعلامي صباح اليوم ، إن الجنود لقوا حتفهم بعد ظهر أمس الاثنين، عندما انفجر مبنيان قريبان وانهارا.

وأفاد هاجاري بأن الانفجارين وقعا - على الأرجح - بسبب وجود ألغام زرعتها القوات الاسرائيلية لهدم المبنيين، ولكنه حذر من أن سبب وقوع الانفجارين لا يزال غير واضح، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال قيد التحقيق.

وفي الوقت نفسه، أطلق فلسطينيون صاروخا على دبابة كان يستخدمها الجنود الاسرائيليون، في نفس الوقت الذي انهار فيه المبنيان تقريبا، مما زاد من الالتباس بشأن ما حدث.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن هذا كان "أحد أصعب الأيام منذ نشوب الحرب". ونقل مكتبه عنه: "أنعى فقدان جنودنا".

ومن جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إنه "صباح عصيب لا يحتمل"، ووصف الجنود الذين سقطوا بالأبطال.

الأونروا: مقتل ستة أشخاص في ملجأ تديره الأمم المتحدة في غزة

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، إن ستة نازحين قتلوا بعد أن تعرض أحد الملاجئ التي تديرها الأمم المتحدة في خان يونس، مركز الهجوم البري الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، للقصف "خلال العمليات العسكرية" أمس.

وكتب المسئول الأممي -على منصة "أكس" اليوم الثلاثاء- "الموظفون المذعورون والمرضى والنازحون محاصرون الآن داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خان يونس مع استمرار القتال العنيف".

ودعا لازاريني في تغريدته "جميع الأطراف" إلى الالتزام بالقانون الدولي واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر وحماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين.