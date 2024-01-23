الثلاثاء 23 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

للتاريخ .. منتخب فلسطين يصنع مجدًا كرويًا بتأهله لدور الـ 16 في أبطال آسيا

منتخب فلسطين
منتخب فلسطين

استطاع المنتخب الفلسطيني في صناعة التاريخ بكأس اَسيا بقطر 2024، بعدما حقق الفوز على نظيره هونج كونج بثلاثة أهداف نظيفة، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.

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جاء الهدف الأول للمنتخب الفلسطيني عن طريق اللاعب عدي دباغ في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

بينما ضاعف مواطنه زيد قمبر النتيجة في الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني، فيما عاد دباغ ليُسجل الهدف الثالث في الدقيقة 61 من زمن المباراة، لتنتهي المباراة بفوز فلسطين بنتيجة 3/0 على هونج كونج.

واحتل المنتخب الفلسطيني المركز الثالث في ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، ليتأهل كأفضل مركز ثالث في البطولة إلى مرحلة خروج المغلوب ودور الـ 16 للمرة الأولى في تاريخه، بينما جاء هونج كونج في المركز الأخير بالترتيب بدون رصيد.

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