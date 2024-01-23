أمم أفريقيا لليد .. موعد مواجهة مصر المقبلة في نصف النهائي

حجز المنتخب الوطني لكرة اليد مقعده في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لليد ، التي تستضيف مصر فعالياتها ، عقب التفوق على نظيره الأنجولي 37 - 25 ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم في ربع النهائي.





ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني مساء يوم الخميس المقبل ، أحد منتخبي تونس أو غينيا ، بعد مواجهاتهما التي تقام في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

انطلاقة مميزة في البطولة ..

كان المنتخب الوطني قد تأهل إلى الدور ربع النهائي عن صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة ، بعد أن حقق الانتصار على غينيا بنتيجة 33/15، والفوز على الكونغو برازافيل 34/19 ، ثم الانتصار على الكاميرون بنتيجة 35/16 خلال اللقاء الأخير بالمجموعة.

وتقام الفعاليات بمجمع الصالات باستاد القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجارى، والمؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024.



وفقًا للوائح المنظمة للبطولة الأفريقية الحالية ، تتأهل أول 5 منتخبات إلى كأس العالم لكرة اليد 2025، المقرر إقامته بكرواتيا والنرويج والدنمارك.

على أن يحسم المنتخب المتوج بلقب البطولة القارية تأهله إلى نهائيات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.