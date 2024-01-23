الثلاثاء 23/يناير/2024 - 07:27 م 1/23/2024 7:27:02 PM

ما فعله الصهاينة من جرائم حرب والنتن ياهو وشياطينهم لا يمكن أن يمر مرور الكرام، الأطفال التى بُترت أعضاؤهم ومزقت أحشاؤهم من الفزع والقنابل المدمرة، والنساء التى اغتصبت والتى أحرقت وباقى المدنيين الذين أزهقت أرواحهم من أجل الأرض المحروقة الإرهاب الذى تمارسه إسرائيل ضد العزل ونزع ملابسهم فى العراء والبرد الشديد لا بد أن يحاسبوا على هذا الجرائم أمام محكمة العدل الدولية، لينالوا العقاب العادل لما اقترفته أيديهم الملوثة فى حق الأبرياء من أبناء فلسطين، لقد أظهر الله فى قيادات أمريكا وإسرائيل آية الفضيحة أمام المجتمع الدولى الذى بدأ زئيره فى كل دول العالم الحر لفظاعة الإبادة الإسرائيلية ضد إخوتنا الأبرياء بلا رحمة أو هوادة.. شعوب العالم تخرج فى مظاهرات تنديد ضد بايدن وضد نتنياهو الذين ارتكبوا المجازر بلا خوف من المحاسبة، ونسوا أن الله يمهل للظالمين ثم يجزيهم بعذاب أليم، ولنا فى عذاب الله لشارون الذى استمر سنوات عديدة يعذب فى الدنيا لما اقترفت يداه فى صبرا وشاتيلا وأزهق أرواحًا فعذبه الله فى دنياه لا هو حى ولا ميت حتى انهم كانوا يتمنون موته من شدة العذاب، ولذلك لا بد من رفع قضايا على الإدارة الأمريكية لدعمها المفرط لإسرائيل ورفع قضايا على القيادة الإسرائيلية بسبب جرائم الحرب التى ارتكبت ضد الفلسطينيين العزل.