وزير البترول الأسبق: مشروع الضبعة النووي يعكس الجرأة في اتخاذ القرار

بدأت اليوم الثلاثاء أعمال صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، من قبل الرئيس السيسي وبوتين.

المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، قال إن الخطوة تمثل نوعًا من الرؤية الواضحة وجرأة في اتخاذ القرار، منوهًا إلى أن هناك شركات مصرية تعمل في بعض المراحل، وأن الطاقة النووية لا تكون إلا في دولة قادرة على استيعابها.



ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مدينة الضبعة مخصصة للمشروعات النووية منذ 40 عاما، وأن المشروع من شأنه أن يزود 4.8 ألف كيلو وات مع بدء التشغيل في 2026.

وأشار إلى أن مشاكل الكهرباء في مصر تكمن في اعتمادها على مصدر واحد وهو الغاز والمازوت وهو يكون مضر بالبيئة أحيانا، موضحًا أن إنتاج الطاقة من محطة الضبعة سوف يوفر الغاز لاستخدامات أخرى، ما يمثل قيمة مضافة له، موضحًا أن مصر بها طاقة شمسية ورياح والكتلة الحيوية ويمكن استغلالها جميعا في الحصول على الطاقة.