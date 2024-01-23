الثلاثاء 23 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ علوم نووية: صب خرسانة مفاعل الضبعة يوم تاريخي في حياة مصر

الرئيسان السيسي وبوتين
الرئيسان السيسي وبوتين يشهدان صب خرسانة مفاعل الضبعة

قال الدكتور طارق حسين، أستاذ العلوم النووية، إن هذا اليوم تاريخي في حياة مصر والمصريين بسبب افتتاح محطة الضبعة للطاقة النووية، موضحا أن الدولة المصرية تعتمد في بناء الدولة الحديثة علي التخطيط وأن يكون هناك تعدد لمصادر الطاقة المستخدمة، وتكون كل المصادر صديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية خلال قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية دارين مصطفى، أن أهم هذه المصادر هي الطاقة النووية، حيث إن مصر لديها الطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وطاقة الهيدروجين الأخضر بدأ إنتاجها حاليا في مصر، وهي تحتاج طاقة لتوليدها، وسوف تستخدم الطاقة الناتجة من الضبعة في إنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر.  

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محطة الضبعة النووية الطريق نحو تعزيز أمن الطاقة المصري (شاهد)

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شباب الصحفيين: محطة الضبعة النووية حلم تحول إلى حقيقة في الجمهورية الجديدة

ونوه إلى أن القيادة السياسية تعمل علي إنشاء جيل جديد من الشباب المصرين الذين يساهمون في إنشاء هذا الصرح العالمي، وهذا المشروع يساهم في تقليل البطالة، وتوفير فرص للعمل سواء للعمال أو المهندسين أو للإداريين، ونحن ننتهز فرصة وجود الخبرة الروسية لنقل الخبرة في تشغيل وبناء المحطات.

وتابع: "تربطنا بروسيا علاقات قوية في البحث العملي، وفي عام 2009 عندما كنت أترأس أكاديمية البحث العلمي وقعت اتفاقية مع المعهد الدولي، ويتدرب فيها شباب المصرين، وتوفير فرص لإجراء المشروعات، وتوفير كل الأجهزة وكل الخدمات تكون في خدمة الباحثين المصريين".

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