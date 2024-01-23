محطة الضبعة النووية الطريق نحو تعزيز أمن الطاقة المصري (شاهد)

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” التفاصيل الكاملة لمحطة الضبعة النووية، وذلك في عرض شامل.

وأوضح العرض أنه لم يكن مؤتمر "كوب 27" الذي نظمته مصر عام 2022 مجرد حدث عالمي عابر، فالدولة التي دخلت مرحلة بناء جديدة عازمة على المضي قدما على حل كل أزماتها بشكل علمي وعملي، فبجانب أزمة المناخ فرضت أزمة الطاقة نفسها وبقوة خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي يؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، ما جعل مشروع الضبعة النووية ضرورة لتعزيز أمن الطاقة المصرية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأشار العرض إلى أن الإدارة المصرية لم تقف كثيرا أمام التحديات الكبيرة بشأن توفير الطاقة بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط، حيث تبنت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية طموحة متعددة الأوجه للوصول إلى معادلة طاقة متزنة والسعي نحو تحقيق توازن بين الإنتاج ومعدلات الطلب الداخلي وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي.

مجال الطاقة النووية

وذكر التقرير أن الخبراء يرون أن الفترة المقبلة ستشهد توسعا كبيرا في مجال الطاقة النووية، وذلك وسط تزايد قوة وتأثير شركات المفاعلات النووية المتقدمة، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الاستثمار في الطاقة النظيفة بما في ذلك المشاريع النووية الجديدة سيزداد بمقدار تريليوني دولار سنويا بحلول 2030.