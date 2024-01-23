الأردن يثمن جهود أوغندا الكبيرة في توفير بيئة فعّالة ومثمرة للنقاش والتفاعل البناء

شارك في قمة الجنوب الثالثة لمجموعة الـ 77 والصين بأوغندا

شارك الأردن في قمة الجنوب الثالثة لمجموعة الـ 77 والصين المنعقدة حاليا في كمبالا، عاصمة أوغندا، بوفد برئاسة وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، ضم السفير الأردني في كينيا والمعتمد وغير المقيم لدى أوغندا فراس الخوري.

وقال عزايزة، في كلمة الأردن التي ألقاها في القمة، إن هذا الحدث يمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار في سبيل تعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية، تأكيداً للتاريخ العريق والروابط القوية بين أعضاء مجموعة الـ 77 والصين.

وثمن جهود أوغندا الكبيرة في توفير بيئة فعّالة ومثمرة للنقاش والتفاعل البناء، مؤكدا أن استضافتها لهذا الحدث تعكس التزامها العميق بدعم التعاون الدولي وتعزيز الفهم المتبادل والتضامن العالمي، وهذا التجمع هي شهادة على القوة الدائمة لتحالفنا، التي تتلخص في الوحدة والتضامن والرؤية العادلة للعلاقات المتعددة الأطراف التي تحدد مجموعة الـ 77 والصين.

وأضاف "رؤيتنا الجماعية لتعزيز مصالحنا وتعزيز القدرة التفاوضية المشتركة داخل منظومة الأمم المتحدة، تعكس التزامنا الثابت بتشكيل مجتمع عالمي أكثر إنصافاً وازدهاراً. ونقف معاً متحدين في سعينا لتحقيق رفاهية ورخاء شعوبنا، وهو ما يجسد روح التعاون التي تكمن في قلب تحالف مجموعة الـ والصين".

ولفت إلى تأكيد الأردن على أهمية الذكرى الستين لتأسيس مجموعة الـ 77 والصين ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهو الأساس الذي نشأت منه مجموعتنا في عام 1964، مشيرا إلى أن هذه الذكرى تشكل تذكيرًا فعّالًا بالتاريخ الغني والروح التعاونية والإنجازات التي تربطنا سوياً، مضيفا "بالاحتفال بهذا الحدث المهم، دعونا نجدد التزامنا بالمبادئ التي دعمتنا طوال ستة عقود".

وشدد على أن معالجة تحديات مثل التوترات الجيوسياسية، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، والتضخم، وتقلبات الأسواق المالية، والنزوح، وأزمة اللاجئين تتطلب تعاونا دولياً مستمراً.

كما أكد أهمية التخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ودعم نتائج مؤتمرات المناخ، بما يتماشى مع جهود الأردن الوطنية في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.

وقال إن "تركيز الأردن على مشروعات المياه الوطنية والزراعة الذكية وأجندة 2030 يعكس التزامنا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتوازنة"، معربا عن القلق إزاء الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة، وندعو إلى زيادة الدعم، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى بذل جهود عالمية شاملة لتسريع التقدم.

وأكد أن التزام بلاده بمعالجة الفقر وتحسين التعليم والرعاية الصحية وتمكين الشباب والنساء واضح في سياسات الأردن واستراتيجياته.

وأعرب عن التقدير لاستضافة أوغندا لهذا الحدث المهم، آملا أن تمثل هذه القمة بداية فصل جديد في رحلتنا المشتركة نحو عالم أكثر شمولاً وإنصافًا.

وكان وزير الدولة وجيه عزايزة قد شارك أيضا في القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز التي عقدت في كمبالا أول أمس السبت، وألقى كلمة الأردن في القمة.