سكرتير مساعد البحر الأحمر يترأس الاجتماع التنسيقي لمشروع صقر 128

بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عقد كمال سليمان السكرتير العام المساعد والمستشار العسكري بالمحافظة ، اجتماع تنسيقي بين الإدارة العامة للأزمات وجميع الجهات المشاركة من مدن ومديريات لمشروع التدريب العملي المشترك صقر 128 لمواجهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، والذي سيتم تنفيذه خلال الفترة من 21 _ 23 / 4 / 2024 .

في بداية الاجتماع قدم المستشار العسكري عرضا مختصرا عن ما سيتم تنفيذه خلال التدريب المشترك صقر 128 بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ومحافظ البحر الأحمر ، مشيرا انه سيناقش مع كافة الجهات المعنية جميع المتطلبات والاستعدادات الخاصة بكل جهة حتي يتم تحقيق الهدف المنشود ونجاح التدريب علي الوجه الأكمل .

ومن جانبه أكد السكرتير العام المساعد علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق والتجهيز الجيد بين جميع الجهات المشاركة فى التدريب العملى أو الكوادر البشرية للظهور بشكل حضارى ومشرف وراقى ، مع الاستعانة بالدروس المستفادة من سيناريوهات العمل السابقة ومراجعتها بشكل دقيق ومحكم لتلافى كافة السلبيات وأوجه القصور بها.

كما أوضح السكرتير العام المساعد بالمحافظة بضرورة أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المشاركين فى مشروع التدريب العملى ، مع استثمار الأفكار الإبداعية والإبتكارية لإنجاح فعاليات المشروع التدريبى صقر 128 على الوجه الأكمل ، مؤكداً علي ضرورة تنسيق المواعيد الخاصة بالتنفيذ منذ تلقى البلاغات وحتى وصول عناصر الدعم والمساعدة لمواجهة الأزمات والكوارث ، موجها بضرورة التعاون الفعال بين جميع الجهات .