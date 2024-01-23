وزير الصحة ونائب محافظ البحيرة يتفقدان مركز أورام دمنهور

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، مركز علاج الأورام بدمنهور، حيث تم تفقد أقسام المركز المختلفة، كما تم متابعة مؤشرات آداء العمل، وبيان ما قدمته العيادات الخارجية والقسم الداخلي من خدمات، كما تم الإطلاع على أعداد المواطنين الذين تلقوا العلاج الكيماوي والإشعاعي، بالإضافة إلى خدمات المعامل والأشعة.

كما تم تفقد الخدمات المقدمة في مجال الإكتشاف المبكر وعلاج الأورام ضمن مبادرات "100 مليون صحة" والتي تتضمن (دعم صحة المرأة، إنهاء قوائم الانتظار)، كما تم الإطلاع على جهود المركز وحجم مشاركته في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أورام الرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم، والقولون.

و أكد وزير الصحة والسكان، أن مركز علاج الأورام بدمنهور، يعد صرح طبي متميز، يقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمواطني المحافظة، مشيراً إلي الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين .

كما تم المرور علي المعمل المشترك بدمنهور، حيث تم تفقدا وحدة سحب وإستلام العينات الإكلينيكية، وتابعا ما تم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة وميكنة لكافة الخدمات، وربطها ببرنامج معملي إلكتروني، وخلال الجولة أجري الوزير حوارا مع العاملين بالوحدة ، عن طرق إستقبال المريض وآليات الحفاظ على خصوصية المريض وسرية بياناته.

كما تم الإطلاع على متوسط ما يتم استقباله بالمعمل المشترك من متوسط عينات فحص مياه (شرب، جوفيه، مآخذ، صرف)، وعينات أغذية، وشهادات صحية لجميع العاملين في مجال الأغذية، وفحص مخدرات للسادة العاملين بالدولة والسائقين، إلي جانب تحليل العينات الإكلينيكية.