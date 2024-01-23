أمم أفريقيا لليد .. الجزائر يحسم تأهله لنصف النهائي على حساب الكونغو

حقق منتخب الجزائر لكرة اليد الانتصار نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 36/ 23 ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ، لحساب منافسات ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فعالياتها في مصر على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.





ومن المقرر أن يلتقي منتخب الجزائر نظيره الرأس الأخضر مساء بعد غدٍ الخميس ، لحساب مواجهات نصف نهائي البطولة القارية.

كان منتخب الرأس الأخضر قد حسم تأهله لنصف النهائي اليوم ، بعد التفوق على المغرب بنتيجة 31 / 22 خلال لقاء ربع النهائى .

مصر وأنجولا ..

ويواجه المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، الآن نظيره الأنجولي فى لحساب الدور ربع النهائى من المنافسات.

ومن المقرر أن تواجه مصر ، حال فوزها على أنجولا فى لقاء اليوم ، الفريق المتأهل من لقاء تونس وغينيا ، بنصف نهائي أمم أفريقيا.