بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وغينيا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وغينيا يلا شوت

جولة أفريقية مع Guinea - Senegal اليوم، مشاهدة مباراة السنغال وغينيا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، منتخب غينيا يواجه اليوم الثلاثاء 23 يناير فريق أسود التيرانجا في المباراة الثالثة والأخيرة من مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023. ستقام المباراة على ملعب تشارلز كونان باني دي ياموسوكرو.

Guinea vs Senegal Live

تعد هذه المواجهة حاسمة للفريقين، حيث يحتاج منتخب السنغال للفوز أو تحقيق نتيجة إيجابية لضمان تصدره للمجموعة. بالمقابل، يسعى منتخب غينيا لتحقيق الفوز أو تحقيق تعادل من أجل التأهل للمراحل التالية.

شارك منتخب غينيا في 13 نسخة سابقة من كأس الأمم الإفريقية، ولكنه لم يتمكن من التتويج باللقب. وصل أبرز إنجازاته في البطولة إلى المركز الثاني في نسخة 1976.

بالتوقيت.. ما هو موعد مباراة السنغال وغينيا في كأس الأمم الأفريقية 2024؟

يلتقي منتخب السنغال الأول لكرة القدم، منافسه منتخب غينيا، وذلك في المباراة المقرر إقامتها عصر اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير الجاري، ضمن لقاءات الجولة الثالثة ولأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بساحل العاج، ويستضيف ملعب "تشارلز كونان باني دي ياموسوكرو" مجريات لقاء السنغال وغينيا اليوم.

Guinea vs Senegal Live Stream

ويأتي موعد مباراة السنغال ضد غينيا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024، لتقام في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة السنغال ضد غينيا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024؟

تعتبر قنوات بين سبورتس ماكس 1، هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب السنغال ضد غينيا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024، والتي تم تخصيصها من قبل الجهات القطرية، لإذاعة بث مباشر مباريات كأس الأمم الإفريقية، للجماهير المشتركين في باقاتها الرياضية داخل بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء؛ لذا إليك عبر الجدول الآتي تردد قناة BeIN Sports MAX 1 لمشاهدة مباراة منتخب السنغال وغينيا مباشر اليوم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السنغال وغينيا اليوم:

تردد قنوات beIN AFCON على نايل سات تردد قنوات beIN AFCON على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

كيف يمكنني مشاهدة مباراة السنغال وغينيا بث مباشر اليوم؟

سيكون بث مباشر مباراة كالسنغال وغينيا عبر الإنترنت لمباراة نيجيريا وغينيا بيساو في كأس إفريقيا متاحًا من خلال تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تشكيلة مباراة السنغال وغينيا اليوم في أمم إفريقيا

أولًا: تشكيل منتخب السنغال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كريبين دياتا - خاليدو كوليبالي - عبده ديالو - إسماعيل جاكوبس

خط الوسط: بابي ماتار سار - بابي غاييه - إسماعيلا سيس

خط الهجوم: إسماعيلا سار - نيكولاس جاكسون - ساديو ماني

ثانيًا: تشكيل منتخب غينيا

حراسة المرمى: إبراهيما كوني

خط الدفاع: أنتونيو كونتي - جوليان جينفير - مختار دياخابي - سيكو سيلا

خط الوسط: موري كوناتي - أليكش موريبا - أغويبو كامارا

خط الهجوم: مورغان غيلافوغي - محمد بايو - جوزيه كانتي

السنغال ضد غينيا.. تاريخ المواجهات

لم يحقق منتخب غينيا أي فوز على منتخب السنغال في أي مباراة سابقة جمعتهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تلاقت الفرق ثلاث مرات في البطولة، وفازت السنغال في مباراتين. الفوز الأول كان في نسخة عام 1994 حيث انتهت المباراة بنتيجة 2-1 لصالح السنغال في دور المجموعات. الفوز الثاني حققته السنغال في نسخة عام 2006 في دور الثمانية بنتيجة 3-2.

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وفي المباراة الثالثة التي جمعتهما في النسخة الأخيرة للبطولة في الكاميرون، انتهت بالتعادل السلبي. وفازت السنغال بالبطولة في تلك النسخة.

حادثة مؤتمر مباراة السنغال وغينيا

ذكرت إذاعة "مونت كارلو" أن هناك حادثة تشاجر وقعت بين عدد من الصحفيين السنغاليين والغينيين. وفقًا للتقارير، قام أحد الصحفيين السنغاليين بطرح سؤال على لاعب المنتخب الغيني، أجيبو كامارا، ينتقد فيه تصريحاته التي انتقد فيها المنتخب الجامبي بعد المباراة السابقة. أعتبر الصحفيون الغينيون أن هذا السؤال لا يتعلق بالمباراة أو المؤتمر الصحفي.

وبعد مباراة الجامبيا السابقة، صرح كامارا قائلًا: "فريق الجامبيا مجرد هراء، لقد قاموا بالدفاع لمدة 90 دقيقة، لذلك يجب على مدربهم أن يحتفظ بتكتيكهم ويعلم لاعبيه درسًا". واعتذر اللاعب لاحقًا عن هذه التصريحات.

يجدر بالذكر أن منتخب السنغال لم يتعرض للهزيمة في آخر ست مباريات، ويسعى للحفاظ على هذا الإنجاز وتقديم أداء قوي في المباراة الأخيرة في المجموعة. ويستمر الفريق في مسيرته نحو النجاح في بطولة أمم إفريقيا.