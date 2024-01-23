رئيس الرعاية الصحية يتفقد أعمال الإنشاءات الجارية بمستشفى دهب

في ختام زيارته الميدانية لمحافظة جنوب سيناء اليوم ..

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، زيارة ميدانية إلى مستشفى دهب التخصصي الجديدة، والمقرر استلامها لانضمامها وتشغيلها ضمن منظومة هيئة الرعاية الصحية في محافظة جنوب سيناء، في شهر يوليو المقبل.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، أعمال الإنشاءات الجارية في مستشفى دهب التخصصي الجديدة، مشيرًا إلى أن المستشفى ستضم أول مركز لطب الأعماق في مصر في إطار استكمال الخدمات العلاجية بالمحافظة، وكذلك توفير الخدمات الصحية لأنشطة الغوص والسياحة العلاجية.





وأضاف السبكي، أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات الجارية بالمستشفى بنسبة 65% حتى الآن، ومشيرًا إلى أنه تخطت تكلفة الأعمال الإنشائية للمستشفى أكثر من 550 مليون جنيه.





وأضاف، أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى دهب التخصصي الجديدة 120 سرير، إضافة إلى قسم للاستقبال والطوارئ، و10 عيادات خارجية، و3 أجنحة للعمليات، ووحدة للرعايات المركزة وأخرى للحضانات وأخرى للغسيل الكُلوي، إلى جانب أول مركز لطب الأعماق في مصر، وسكن فندقي للأطباء.





وأكد السبكي، أن مستشفى دهب التخصصي الجديدة ستكون نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأهالي جنوب سيناء، ومؤكدًا أنه فور استلام المستشفى سيتم إدخالها منظومة هيئة الرعاية الصحية، ونقل الخدمات من المستشفى العام القديم إلى المستشفى التخصصي الجديد.





وتابع السبكي، زيارته الميدانية: بتفقد مركز صحة أسرة دهب التابع لهيئة الرعاية الصحية في جنوب سيناء، وحرص خلال الزيارة على التحدث مع الأطقم الطبية والإدارية حول آرائهم ومقترحاتهم لاستمرار الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية لأهالي سيناء، كما اطمئن على جودة الخدمات بالمركز وبخاصة الخدمات في العيادات المسائية وانتظام العمل والميكنة والتحول الرقمي للخدمات ورضاء المنتفعين.





وأشار السبكي، إلى تقديم أكثر من 18 ألف خدمة طبية في مركز صحة أسرة دهب لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء حتى الآن، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 9,8 ألف ملف فردي وأكثر من 3 آلاف ملف عائلي للمنتفعين بالخدمات في المركز، وأضاف أن المركز يقدم خدمات طبية ذات جودة عالية.





وقرر الدكتور أحمد السبكي، خلال الزيارة، صرف مكافأة تشجيعية لكل الأطقم الطبية والإدارية في مركز صحة أسرة دهب، تقديرًا لجهودهم في خدمة وعلاج المرضى، وانتظام العمل في العيادات المسائية، ومعدلات رضاء المنتفعين عن الخدمات المقدمة بالمركز، علاوة على استحداثهم وحدة لعلاج الأجانب داخل المركز لتقديم بعض الخدمات للأجانب الوافدين لدهب.





وأكد السبكي، على ضرورة تقديم أفضل خدمة ورعاية طبية للمرضى والمنتفعين بالخدمات في مركز صحة أسرة دهب، وتابع: نمضي قُدمًا في إسراع خطوات تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات مصر.





وتجدر الإشارة، إلى أن الزيارة الميدانية للدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، اليوم، في محافظة جنوب سيناء، استهلها باللقاء مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ثم تفقد أعمال التطوير والإنشاءات الجارية بمستشفى نويبع التخصصي الجديدة، تلاها تفقد مركز طب أسرة المزينة التابع لهيئة الرعاية بنويبع في المحافظة، واختتمها بتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى دهب التخصصي الجديدة، وتفقد الخدمات الصحية المقدمة بمركز صحة أسرة دهب.





ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال الزيارة، الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، إضافة إلى عدد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية ومدراء الإدارات المركزية والعامة بالمقر الرئيسي، وهم، اللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة الرعاية الثانوية والمتابعة والتقييم، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على الشراكات الدولية وتحقيق رؤية الهيئة، والدكتورة أسماء سلمان، مدير إدراة التسويق وتنمية الأعمال، كما رافقه الدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في جنوب سيناء، والدكتور أحمد الملاح، نائب مدير الفرع.

1000150182

1000150188

1000150189

1000150187

1000150184