الثلاثاء 23 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انعقاد اللجنة التحضيرية للجنة التشاور السياسي على مستوى كبار المسئولين في الرياض

بوابة الوفد الإلكترونية

عقدت اللجنة التحضيرية للجنة التشاور السياسي على مستوى كبار المسؤولين بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، أمس الاثنين، اجتماعاً تحضيرياً بمقر وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بالرياض.

ترأس السفير الدكتور محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية الوفد المصري، فيما ترأس الجانب السعودي السفير الدكتور سعود الساطي- وكيل وزارة الخارجية السعودية للشئون السياسية. تم خلال الاجتماع التباحث حول آليات تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة.

كما ناقش الاجتماع أبرز القضايا الدولية والأزمات الإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

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