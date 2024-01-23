انعقاد اللجنة التحضيرية للجنة التشاور السياسي على مستوى كبار المسئولين في الرياض

عقدت اللجنة التحضيرية للجنة التشاور السياسي على مستوى كبار المسؤولين بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، أمس الاثنين، اجتماعاً تحضيرياً بمقر وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بالرياض.

ترأس السفير الدكتور محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية الوفد المصري، فيما ترأس الجانب السعودي السفير الدكتور سعود الساطي- وكيل وزارة الخارجية السعودية للشئون السياسية. تم خلال الاجتماع التباحث حول آليات تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة.

كما ناقش الاجتماع أبرز القضايا الدولية والأزمات الإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.