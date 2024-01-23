حسن يوسف «اعتزال بطعم الألم» .. ما علاقة الموت بقراره ؟

تصدر الفنان الكبير حسن يوسف، قائمة مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل، إضافة إلى عدد من منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، وذلك بعدما أعلن اعتزاله التمثيل نهائيًا من خلال أحد البرامج التلفزيونية الشهيرة .

أثار حسن يوسف، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان اعتزال التمثيل والبعد عن الساحة الفنية نهائيًا، إذ أن قراره نابع من ألم فراقه على نجله الذي فارق عالمنًا غرقًا من أشهر قليلة .

حسن يوسف

حسن يوسف يتحدث عن ألم الفراق .. «بداخلي وجع كبير»

وقال الفنان حسن يوسف خلال تصريحات متلفزة:« أخدت قرار الاعتزال بعد وفاة ابني الغالي عبد الله، لأن الوجع اللي جوايا وجع الابن ربنا ما يكتبه على حد خلاني مقدرش أقدم أدوار اللي الناس أتعودت تشوفني فيها وأنا لسه جوايا الوجع ده ».

وأكد «يوسف»، أنه راضي بقضاء الله ولا يستطيع سوى أن يقول الحمد لله على كل شي فهو لا يد فيه، مشيرًا إلى أنه يقضي وقتًا طويلًا في قراءة القرآن الكريم ».

كشف حسن يوسف، حقيقة إمكانية عودته للساحة الفنية مرة أخرى بعد قرار اعتزال، قائلًا: "لو في حالة عرض علي أعمال فنية لو كان الدور مناسب ومكتوب بشكل جيد والأجر يناسبني، وقتها سأعيد التفكير في القرار الذي اتخذته، أما خلاف ذلك فليس هناك نية للعودة".

حسن يوسف وابنه

حسن يوسف: التمثيل لا فائدة له بعد خسارة ابني

تحدث حسن يوسف، عن شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي، التي قدمها في مسلسل إمام الدعاة عام 2002، مؤكدًا أن بعد خسارته لنجله عبدالله لا قيمة لتقديم أعمال فنية جديدة.

حسن يوسف والشيخ الشعراوى



وقال الفنان الكبير: "بعد وفاة ابني عبد الله، شوفت أن التمثيل ملوش لازمة، وبشكر كل الجمهور الذي شاركني حزني وتعاطف معي".

ووجه حسن يوسف رسالة خاصة لجمهوره ومحبيه، قائلًا: “أوجه كل الشكر للجمهور على مساندته لي في أزمتي، إضافة إلى أنهم طيلة الوقت يشجعونني ويدعموني بشكل مستمر وإذا كنت قدمت أعمال جيدة فهذا بفضل تشجيعهم الدائم لي".

وفاة عبدالله نجل حسن يوسف وشمس البارودي

فارق عالمنا في منتصف العام الماضي، عبدالله نجل الفنان الكبير حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي، حيث صارع الموت أثناء السباحة في البحر حيث كان يقضي إجازته في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، التابعة لمدينة العلمين .

حسن يوسف

حسن يوسف مسيرة طويلة من العطاء الفني .. أعماله خالدة للأبد في وجدان مُحبيه

حسن يوسف حسن، فنان مصري من مواليد حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، درس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية.



اكتشفه الفنان حسين رياض، في المسرح القومي وقدمه كوجه جديد بفيلم «أنا حرة» بطولة لبنى عبدالعزيز عام 1959 ولعب دور ابن عمتها.

قدم حسن يوسف بعدها عدة أعمال سطع بها نجمه في دنيا الفن، وكانت مرحلة الستينيات هي مرحلة توهجه الفني شارك نجمات السينما البطولة وأهمهم سعاد حسني .

حسن يوسف وسعاد حسني

تزوج «يوسف» من الفنانة لبلبة، ثم تزوج من الفنانة شمس البارودي في عام 1972، وشاركها التمثيل في عدد من الأفلام، ثم أخرج لها عددًا آخر من أفلامها، أبرزهم: «2 على الطريق، مع الزعيم عادل إمام، وهو آخر أعمالها قبل إعلان اعتزالها التمثيل نهائيا.

حسن يوسف وشمس البارودي

ومن أبرز أدوار حسن يوسف، شخصية «عادل» في فيلم نساء الليل عام 1973 .

حسن يوسف سبق واعتزل التمثيل ثم عاد بـ «إمام الدعاة»

اعتزل التمثيل عام 1990 وكانت آخرأعماله فيلم الشقيقتان، ثم عاد في عام 2002 إلى الفن مقدما أهم أعماله التليفزيونية وأكثرها نجاحًا وهو مسلسل «إمام الدعاة» الذي جسد فيه السيرة الذاتية للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومن بعدها اكتفى بالمشاركة في المسلسلات والدراما التليفزيونية وأغلبها الدينية.