الأسهم اليابانية : نيكاي يواصل الارتفاع إلى مستويات تاريخية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في 34 عاما خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مدعوما بصعود وول ستريت الليلة الماضية لمستوى قياسي جديد وقرار بنك اليابان المركزي الإبقاء على سياسته النقدية فائقة التيسير.

الأسهم اليابانية

وصعد المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو1.2 %، ليصل إلى مستوى سعر 36984.51 نقطة، وهو مستوى لم يبلغه منذ فبراير 1990، قبل موجة بيع لجني الأرباح بعد ارتفاع منذ بداية العام.

وأغلق المؤشر القياسي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية منخفضا بما يصل نسبته نحو 0.08%، عند 36517.57 نقطة بما يصل بمكاسبه منذ بداية 2024 إلى نحو 9.12%، وهو ما يجعله أفضل أداء من نظرائه الرئيسيين حول العالم، والتي حققت العديد منها أداء سلبيا هذا العام .

وتراجعت العديد من الأسهم ذات الثقل على المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية عند الإغلاق بعدما حققت مكاسب في وقت مبكر من الجلسة.

وصعد سهم عملاقة الرقائق طوكيو إلكترون فى أسواق الأسهم اليابانية بأكثر من 1%، خلال التداولات لكنه أغلق منخفضا 1.74%، كما قفز سهم أدفانتست 1.84%، لمستوى قياسي جديد لكنه أغلق منخفضا 1.5%.

انخفاض أسعار الين الياباني

الين الياباني

هبطت أسعار الين الياباني ،اليوم الثلاثاء، بعدما أبقى البنك المركزي الياباني على سياسته فائقة التيسير في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي عقد على مدى يومين بما يتماشى مع توقعات السوق.

وتراجعت أسعار الين بنحو 0.3% في أعقاب قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1% وعائد السندات لأجل عشر سنوات عند حوالي 0%، لكن العملة اليابانية عوضت بعض خسائرها لاحقا.

وبلغ أحدث ارتفاع سجله الين خلال اليوم 0.1% إلى 147.92 للدولار.

وفي تقرير ربع سنوي حول التوقعات، خفض بنك اليابان توقعه لتضخم أسعار المستهلكين الأساسي للسنة المالية التي تبدأ في أبريل نيسان إلى 2.4% من 2.8% التي توقعها في أكتوبر. وعدل توقعه للعام المالي 2025 بشكل طفيف إلى 1.8% من 1.7%.

وانخفض الين مقابل اليورو 0.08% إلى 161.32 ين. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 188.28 ين، وارتفع اليوان في المعاملات الخارجية 0.3% إلى 7.1700 للدولار.