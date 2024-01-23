تراجع الين في ظل إبقاء بنك اليابان على سياسة التيسير النقدي

انخفض أسعار الين الياباني خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعدما أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته فائقة التيسير في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي عقد على مدى يومين بما يتماشى مع توقعات السوق.

الين الياباني

وانخفض الين بما يصل نسبته نحو 0.3% في أعقاب قرار بنك اليابان المركزي الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1% وعائد السندات لأجل عشر سنوات عند حوالي 0%، لكن العملة اليابانية عوضت بعض خسائرها لاحقا.

وبلغ أحدث ارتفاع سجله الين خلال اليوم 0.1% ليصل إلى مستوى سعر 147.92 مقابل الدولار الأمريكي.

وفي تقرير ربع سنوي حول التوقعات، خفض بنك اليابان المركزي توقعه لتضخم أسعار المستهلكين الأساسي للسنة المالية التي تبدأ في أبريل نيسان إلى نسبة 2.4% من 2.8% التي توقعها في أكتوبر/تشرين الأول. وعدل توقعه للعام المالي 2025 بشكل طفيف إلى مستوى 1.8% من 1.7%.

وانخفض الين الياباني مقابل اليورو الأور وبي بما يصل نسبته نحو 0.08% ليصل إلى مستوى سعر 161.32 مقابل الين.

بينما ارتفعت أسعار الجنيه الإسترليني بما يصل نسبته نحو 0.2% ليصل إلى مستوى سعر 188.28 ين، وهو مستوى غير بعيد عن المستوى المرتفع 188.91 ين الذي سجله يوم الجمعة، وهو أقوى مستوى له منذ أغسطس/آب 2015.

وارتفع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بما يصل الى نحو 0.3% ليصل إلى مستوى سعر 7.1700 مقابل الدولار الأمريكي. وارتفع الدولار الأسترالي أكثر من 0.5% إلى 0.6607 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفع أسعار عملة البتكوين بما يصل نسبته نحو 0.6% لتصل إلى مستوى سعر 40048 مقابل الدولار الأمريكي ،بعد انخفاضه إلى ما دون مستوى سعر 40000 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ إطلاق 11 صندوقا فوريا للبتكوين يتم تداولها في البورصة في 11 يناير/كانون الثاني.

المركزي الياباني يثبت أسعار الفائدة

المركزي الياباني

أبقى البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية المتساهلة دون تغيير، مثبتا الفائدة عند "سالب 0.1% ".

بينما عدل البنك توقعاته الاقتصادية إذ لم يقدم أي تلميحات واضحة بشأن توقيت النهاية المحتملة لأسعار الفائدة السلبية.

وخفض بنك اليابان توقعات التضخم للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2024 إلى 2.4% من 2.8%.