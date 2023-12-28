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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الدولار يتراجع أمام الين ويعوض خسائره أمام اليورو

بوابة الوفد الإلكترونية

سجلت أسعار الدولار الأمريكي، تراجعًا مقابل أمام الين الياباني اليوم الخميس 28 ديسمبر،  لكنه عوض أغلب الخسائر المبكرة التي تكبدها أمام اليورو، في معاملات محدودة بينما يتطلع المستثمرون إلى خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة العام المقبل.

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الدولار يتجه لتسجيل تراجع سنوي بعد عامين من المكاسب القوية

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أسعار العملات العربية بالبنوك بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

 

مؤشر الدولار الأمريكي

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، إلى أدنى مستوى جديد له في خمسة أشهر عند 100.61 نقطة، وانخفض آخر مرة 0.05 بالمئة خلال اليوم إلى 100.82 نقطة.

والمؤشر في طريقه لتسجيل تراجع قدره 2.58 بالمئة هذا العام لينهي عامين من المكاسب القوية.

وانخفض الدولار مع تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة، وخصوصا بعد إعلان المركزي الأميركي المفاجئ خلال اجتماع شهر ديسمبر بالتحول نحو سياسة التيسير النقدي.

 الين الياباني

وكان الين الياباني أكبر الصاعدين خلال اليوم، فتراجع الدولار 0.82 بالمئة إلى 140.66 ين، وهي أدنى قيمة منذ 28 يوليو، وانخفض عند أحدث تداول 0.73 بالمئة إلى 140.78 ين. ويظل الدولار في مساره لتسجيل ارتفاع قدره 7.38 بالمئة أمام الين هذا العام.

اليورو الأوروبي

و تراجع سعر اليورو الأوروبي في أحدث تداولات 0.02 بالمئة إلى 1.1103 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.11395 في وقت سابق من الجلسة. وتتجه العملة الأوروبية الموحدة لتحقيق مكاسب سنوية قدرها 3.62 بالمئة في أقوى أداء لها منذ 2020. أما الجنيه الإسترليني فصعد إلى 1.2825 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس، بعد أن انخفض في أحدث تداولات 0.21 بالمئة إلى 1.2772 دولار. ويتجه الإسترليني لتحقيق مكاسب قدرها 5.61 بالمئة هذا العام في أقوى أداء له منذ 2017.

 الفرنك السويسري

واستقر الفرنك السويسري عند 0.8339 لكل دولار، وهو أقوى أداء له منذ يناير 2015 حينما أوقف البنك الوطني السويسري سياسته المتمثلة في وضع حد أدنى لسعر الصرف أمام اليورو، وتراجعت عملة البتكوين المشفرة 1.87 بالمئة إلى 42658 دولارا.

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