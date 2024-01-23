كريستيانو رونالدو يتسبب في تأجيل مباراتي النصر بالصين

تسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي في تأجيل مباراتي "العالمي"، أمام شنجهاي وتشجيانغ اللتين كانتا ستقامان في الصين.

ويقضي الفريق السعودي حاليا معسكرا في الصين، مستغلا توقف الدوري السعودي، نظرا لمشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا التي تُقام في قطر خلال شهر يناير الجاري.

وكان من المُفترض أن يخوض النصر مباراتين وديتين، الأولى أمام فريق شانجهاي غدا الأربعاء، أما الثانية، ستكون ضد فريق تشجيانغ يوم 28 من الشهر الجاري.

كريستيانو رونالدو

وأعلن الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي لنادي النصر من خلال مؤتمر صحفي، عن تأجيل مواجهتي فريقه إلى وقت لاحق.

وتم اتخاذ قرار بتأجيل مباراتي النصر الوديتين في الصين، بسبب عدم قدرة رونالدو، على المشاركة فيهما بسبب إصابته، في حين تنص العقود على مشاركة النجم البرتغالي.

أبلغ الفريق الطبي في نادي النصر، المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو بأن مواطنه كريستيانو رونالدو، يحتاج إلى أسبوعين للعلاج والتأهيل بسبب الإصابة التي تعرض لها، في عضلة السمانة "العضلة الخلفية للقدم" أثناء تدريبات الفريق.

وصرح رونالدو في مؤتمر صحفي في فندق إقامته بالصين: "أتوجه باعتذار للمشجعين الصينين ".

وأضاف: "مثلما تعلمون في لعبة كرة القدم، يوجد أمور لا يمكن السيطرة عليها، وأنا أيضًا اللاعب الذي نادرًا ما يتعرض للإصابات، رغم انني قد أكملت 22 سنة في الملاعب، أشعر بالحزن جدًا وحزين من أجلكم".

وأكمل قائلًا: "جئنا إلى هنا، أنا وفريقي النصر، لنستمتع بالجولة، أنا أشعر بالأسف وأدرك أيضًا أنكم غير راضين عما حدث".

واختتم: "أستطيع أن أرى الأشخاص يدعموني ويشجعون النصر، ولكن أنا أعدكم أنني سأعود أنا وفريقي للمشاركة مرة اخرى".

بعثة فريق النصر في الصين

ووصلت بعثة فريق النصر إلى الصين يوم الأحد الماضي، وسط استقبال تاريخي بعد وصوله في مطار المدينة الصينية، حيث تم التقاط الصور التذكارية مع نجوم الفريق بقيادة الأسطورة البرتغالية كرستيانو رونالدو.