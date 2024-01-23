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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

النواب اللبناني: وقف إطلاق النار الحل الوحيد لغزة ولبنان

النواب اللبناني
النواب اللبناني

شدد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب اليوم الثلاثاء على أن الحل الوحيد للحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان هو مواصلة بذل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار والانتقال إلى مرحلة تضمن الاستقرار الأمني والسياسي في المستقبل.

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جاء ذلك خلال استقبال بوصعب في مكتبه في بمجلس النواب لسفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول يرافقه المستشار السياسي كافن تانش.

وتناول اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة على الساحة الداخلية والتطورات الأخيرة جراء الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.

بري يبحث مع السفير السعودي الأوضاع العامة في البلاد

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع سفير السعودية لدى لبنان وليد البخاري الأوضاع العامة في البلاد.

وتطرق اللقاء ، الذي عقد بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت ، إلى عرض آخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

 

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