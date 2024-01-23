المركز القومي للمسرح يشيد بمشروع "هنا عاش"

اشاد الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ’’ بمشروع وزارة الثقافة ’’ هنا عاش ’’ مؤكدا أن الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والعاملين بالوزارة، يبذلون كل الجهد لتوثيق ويؤرخون الرموز المصرية، بأن مصر هى الرائدة فى مجال الفن بكل أنواع الفنون.



وأكد أن ’’ هنا عاش ’’ مشروع عظيم يذكر الإجيال ويقول لهم شوفو هنا كان يعيش رمز من رموز الفن، مما يحدث حالة شجن بين الأجيال لبعضها.



وأستكمل حديثه مؤكدا أن الدولة تولي أهتماما كبيرا برموز الفن والقوة الناعمة، عبر أطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا أسم الفنان سمير غانم، على أحد المحاور، ثم أصبح تقليد فى نقطة مضيئة وتم أطلاق أسم الفنان عادل أمام، كما تم أطلاق أسم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، لأفتا أن كل فنانين مصر وجه التحية للرئيس على رعاية الدولة لرموز الفن.