سمير فرج يكشف عن الدعم المصري للصومال (فيديو)

كشف اللواء سمير فرج، المحلل العسكري والاستراتيجي، عن الدعم المصري للصومال، قائلا: “دعم له شقان، أولهما الدعم السياسي هو الذي يتم من خلال التحرك من جامعة الدول العربية من خلال الميثاق المشترك ورفض جامعة الدول العربية أن يتم أخذ جزء من دول عربية”.

وأضاف اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأحد، الشق الثاني الذي تقدمه مصر لـ الصومال هو الدعم المعنوي، موضحًا أن مصر تتحرك في إطار القومية العربية والتحرك العربي، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على دعم مصر للصومال معنويًا وسياسيًا.

الاتفاقية بين إثيوبيا والصومال تهدد البحر الأحمر

وأكد سمير فرج أنه بعد الاتفاقية بين إثيوبيا وأرض الصومال بدء يكون هناك تهديد للبحر الأحمر وتهديد باب المندب، وتأثير ذلك على التجارة العالمية وقناة السويس، لافتا إلى أنه في فترة سابقة كان هناك قراصنة صوماليين يهاجمون السفن خلال عبور قناة السويس وتم القضاء عليهم.

وتصدرت الصومال مؤشر البحث العالمي جوجل، بعد مستجدات وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التعاون مع الصومال ورفض المساس به بأي شكل من الأشكال، حتى إذا كان المساس من قبل الدول المجاورة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بقصر الاتحادية حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، وعقدا مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

رفض مصر التدخل فى شئون الصومال



وقال الرئيس السيسى فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك، إنه فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، تحدثنا عن أننا فى مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق، ومن ثم نؤكد على رفض مصر التدخل فى شئون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، مشيرا إلى أن هذا الموضوع أحد النقاط التى تم مناقشتها مع الرئيس الصومالى.

فيما أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، أن بلاده تعتبر مصر حليفًا تاريخيًا وشريكًا استراتيجيًا، معربًا عن تطلع الصومال للمزيد من التعاون مع القاهرة خلال الفترة القادمة، وأن هذا التعاون قائم علي الاحترام المتبادل لكلا الدولتين.

وقال الرئيس الصومالى، إنه أكد خلال مباحثاته مع الرئيس السيسي علي الرغبة القوية للعمل مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار والروابط الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وتابع: "هناك حالة من الفوضي والتوتر في النظام العالمي خلال هذه الفترة، ونؤكد للشركاء الدوليين والإقليميين على ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون الدولي واحترام سيادة الأراضي الصومالية، ونحن نرفض الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً ومحاولة تقويض سيادتنا علي أراضينا".