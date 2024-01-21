رئيس مركز أبشواي بالفيوم يتفقد أعمال رصف وتوسعة الطرق

قام المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، بجولة ميدانية موسعة لمتابعة حملات النظافة العامة وأعمال توسعة ورصف الطرق الجاري تنفيذها بالمركز.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها ورفع مستوى النظافة العامة بالمراكز والمدن.

خلال جولته تفقد رئيس المركز انتهاء أعمال تغطية القطاع الأول من المصرف الهندسي بمدينة أبشواي، والتى أدت إلى توسعة للطريق بواقع 8 أمتار، بالإضافة إلى متابعة أعمال نقل أعمدة الإنارة إلي أقصى جانب الطريق لاستكمال أعمال التوسعه، بحضور المهندس محمد موسي نائب رئيس المركز، والمحاسب أحمد محمود مدير العلاقات العامة والإعلام ومدير المكتب الفني لرئيس مركز ومدينة أبشواي.



نقل أعمدة الإنارة لتوسعة الطرق والشوارع بمركز أبشواي

وصرح رئيس المركز بأن أعمال التغطية وتوسعة الطريق تخدم أبنائنا من الطلبة والطالبات والأهالي بمنطقة الإصلاح الزراعي وأمام مدرسة ابشواي الإعدادية ومدرسة العلا، مضيفا أنه جاري نقل عدد 12 عامود إنارة إلى جانب الطريق بالجزء الذي تم تغطيته وهو القطاع الأول والمرحلة الأولي من أعمال تغطية المصرف الهندسي، وتم متابعة أعمال نقل أعمدة الإنارة بحضور المهندس محمد حسن مدير وحدة سيطرة الشبكة الوطنية،والمهندس محمود يحيى رئيس قسم الكهرباء بالوحدة المحلية، والمهندس مصطفى مهدي مدير المتابعة الميدانية بالمركز،

وتابع رئيس المركز مستوى النظافة العامة بطريق أبشواي الفيوم السياحي وشوارع الوحدة المحلية بقريةسنرو وطريق شق الثعبان بعد إنتهاء أعمال الرصف به وعمل المطبات أمام الكتل السكنية حفاظاً على سلامة المواطنين والمارة، وذلك بحضور المهندسة شاهيناز رجب رئيس الوحدة المحلية بقرية سنرو.

وتفقد رئيس مركز ومدينة أبشواي أعمال فرد ودك طبقات السن بطريق الجيلاني عبود ابتداء من طريق أبشواي شكشوك الجيلاني حتي كوبري مفارق عبود، وذلك بعد تنفيذ ملاحظات رئيس المركز السابقة بنقل وتجنيب أعمدة الإنارة وتوسعة الطريق، واستبدال ماسورة الري بقطر اكبر لمنع انسدادها وجاري استبدال وتغيير ماسورة الصرف تجنباً لأي أعمال قطع بالطريق بعد رصفه، وكذلك أعمال إفراغ نقطة التجميع بقرية أبوكساه ونقل محتوياتها إلى المقلب العمومي، بحضور المحاسب محمد عيد رئيس الوحدة المحلية بقرية أبوكساه

وشملت الجولة الميدانية تفقد مستوي النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والطريق السياحي شكشوك القاهرة وصولاً إلى حدود المركز وبوابة مركز أبشواي ومستوي النظافة العامة بمناطق التطوير وكورنيش بحيرة قارون.