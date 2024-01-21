صلاح عبدالله: محمد صلاح عكس صورة مصر الرائعة بأنحاء العالم

أكد الفنان صلاح عبدالله، إن محمد صلاح، قدم الكثير لبلاده، مشيرًا إلى أن اللاعب عكس صورة مصر الرائعة في كل أنحاء أوروبا والدول المحبة لكرة القدم.

وأضاف الفنان صلاح عبدالله خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن المصريين والعرب يتابعون مباريات ليفربول الآن؛ لأن محمد صلاح يلعب بالنادي الإنجليزي.

وتابع: “محمد صلاح عمل كتير للمنتخب لكن إحنا انفعاليين.. في مرة صلاح عمل حاجة وزعلت وعملت إفيه وقلت إني مش هشجع ليفربول تاني، والمقصود بالجملة إني بشجع ليفربول عشان صلاح”.

وأشار الفنان صلاح عبدالله أن تعامل البعض مع صلاح على أنه فوق النقد، يضع ضغطًا على اللاعبين الآخرين، مستنكرًا مطالبة البعض لصلاح بتقديم أداء مماثل لأدائه في ليفربول.

واستطرد: “أعجبتني تدوينة للفنان نبيل الحلفاوي، قال فيها: لو عاوزين صلاح يلعب زي ما بيلعب في ليفربول، هاتوا له نفس مستوى لاعبي ليفربول.. إحنا مش في نفس المستوى ولازم نكون متصالحين مع الفكرة دي”.

كما أشاد بجهود هيئة الترفيه السعودية في تكريم الفن المصري والفنانين المصريين، قائلًا إنه كان يبكي فرحًا خلال مشاهدة الفعالية التي نظمتها الهيئة لتكريم الموسيقار هاني شنودة.

واختتم: «هذه حقيقة نراها، أمس رأينا تكريم الزعيم عادل إمام، نجم النجوم العرب، والمفاجأة الرائعة العظيمة بظهور نجاة الصغيرة على المسرح».

وعلق صلاح عبد الله، علي ظهور الفنانة نجاة الصغيرة بحفل "جوي أوورد" بالمملكة العربية السعودية، قائلا:"تكريمها تكريم للفن المصري كله وشوفت الشموع السوداء في شاطئ المرح".

من ناحية أخري، بدأ الفنان صلاح عبد الله تصوير مسلسله الجديد"عتبات البهجة"، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، حيث تدور أحداثه حول شخص تخطى الخمسين من عمره، ووكيل وزارة على المعاش توفيت زوجته منذ 5 سنوات ويعيش بمفرده، رغم أن لديه ولدًا في المرحلة الجامعية، لكنه غير مهتم بوالده، وابنته متزوجه لا تسأل عنه، وسط حالة من الذهول في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التي تسببت في وجود فجوة زمنية بين الآباء والأبناء وهو ما يدفعه للعمل كإنفلونسر"الانفلونسر هو أيقونة إعلامية"شخصية عامة" مشهورة بشكل كبير تملك متابعة هائلة على البث الإعلامي الرئيسي وعلى الإنترنت".

المسلسل بطولة يحيي الفخراني وجومانا مراد ومايان السيد ونور النبوي وصلاح عبدالله، إخراج مجدي أبو عميرة، المسلسل مأخوذ عن رواية لـ إبراهيم عبدالمجيد، سيناريو وحوار مدحت العدل.

الإسكندراني

وكانت أخر أعمال صلاح عبد الله فيلم "الإسكندرانى" الذى يعرض حاليا بدور العرض السينمائي ،حيث تدور أحداثه داخل مدينة الإسكندرية حول بكر، الذى يعيش فى صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه زكى الذى يجسد دوره عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعى مشوق لا يخلو من الأكشن.

الفيلم بطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.