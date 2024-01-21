ورشة عمل للتعريف بكيفية تطبيق اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد لمستودعات ومخازن الدواء

تنظم هيئة الدواء المصرية ورشة عمل للتعريف باشتراطات التخزين والتوزيع الجيد الواجب توافرها للمخازن والمستودعات وكذلك إجراءات التفتيش المتبعة لإحكام الرقابة على سوق الدواء المصري، مع توضيح للمخالفات الأكثر شيوعًا طبقًا لاشتراطات التخزين والتوزيع الجيد العالمية لرفع كفاءة المخازن والمستودعات ولضمان توافر مستحضرات طبية آمنة وفعالة وذات جودة عالية في السوق المصري.

انعقاد ورشة العمل

من المقرر بدء انعقاد ورشة العمل يوم الأربعاء الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٤ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.

ورشة العمل مقدمة للصيادلة أصحاب المستودعات والمخازن.

تبدأ ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.

آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للورشة يوم الإثنين الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٤.

سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.