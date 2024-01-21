أوقاف الفيوم تنظم ندوات توعوية في الإفتاء والتثقيف الفقهي

تواصل مديرية أوقاف الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، عقد الندوات التوعوية والدعوية بالمساجد الكبرى بادارات الأوقاف الفرعية بالقرى والمراكز.

خلال ذلك نظمت المديرية ندوة في الإفتاء والثثقيف الفقهي بمسجد المعلمين التابع لإدارة أوقاف بندر أول، وذلك في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير.

حاضر في الندوة التثقيفية الدكتور عبد المنعم مختار الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور سعيد محمد قرني الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، والدكتور عادل عبد التواب أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر .

وخلال هذه الندوة، أكد العلماء، على أن من السنن الله التى لا تتبدل ولا تتغير، سنة التمايز أو التفاضل، فقد فضل الأزمان بعضها على بعض، وهناك فضل خاص وآخر عام، فالفضل الخاص هو الذى وهبه الله لشهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن، أما الفضل العام فقد وهبه الله لأربعة أشهر فى العام هى الأشهر الحرم، وهذه الهبة ليست مستحدثة، وإنما هى منذ أن خلق الله السماوات والأرض.

العلماء: كلمة التحريم في الشرع تعني الدخول في دائرة جديدة من التكاليف

وأضاف العلماء، أن كلمة التحريم فى الشرع، تعنى أن الإنسان قد دخل فى دائرة جديدة من التكاليف، فحُرمت عليه أشياء كانت مباحة، وهذه ليست حرمة تعنتية، وإنما حرمة تنظيمية، ففلسفة التحريم فى الإسلام نوع من التربية والتهذيب للنفوس، وليست تعنتا ولا تكلفا.

وأشار العلماء إلى أن الحروب كانت قديما تنشب لأتفه الأسباب، وتستمر لسنوات طويلة كحرب "داحس والغبراء" التى استمرت أربعين عاما، وكانوا يلتزمون بوقف القتال فى الأشهر الحرم، فكان الرجل يرى قاتل أبيه ولا يتعرض له بسوء احتراماً لهذه الأشهر، لكن لما انتشرت الجاهلية فى الجزيرة العربية توانى الناس فى تطبيق هذه الأشهر الحرم، فجاء الإسلام وأعاد تنظيمها كما كانت عليه عند بدء الخليقة.

وتابع العلماء حديثهم فقالوا:قد يرى البعض أن بعض آيات القرآن الكريم لا مجال لها اليوم للتطبيق، ومن بينها آيات القتال فى الأشهر الحرم،والحقيقة أن آيات القرآن ليست مصمتة بدون فائدة، وليست للتعبد بها فقط، فقد نهت عن الظلم عامة، وهو ليس مقصورا على القتال وحده، فمن يعصى الله فقد ظلم نفسه، فهذه الأشهر دعوة عامة لكى يتخلى الإنسان عن معصية الخالق، وهدنة للإنسان كى يعود إلى الله، فهى بمثابة محطات لإعادة شحن الإيمان للنفس الإنسانية التى تصدأ بكثرة المعاصى.