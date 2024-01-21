الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة والتقلبات الجوية (فيديو)

قال الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، إنه ابتداء من الغد ستشهد مصر منخفضا جويا متعمقا على سطح البحر المتوسط، مصاحب لبعض التقلبات الجوية.

قالت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد: "سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات"، موضحة: "سيكون هناك نشاط للرياح وهو ما يزيد الإحساس بالبرودة، ويكون نشاط الرياح مصاحب له بعض الرمال والأتربة المثارة".

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجو: "ستكون هناك أمطار متفاوتة الشدة بداية من الغد، على محافظة مطروح، وتمتد للإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، ثم باقي محافظات الوجه البحري، ومن الممكن أن تتعرض القاهرة مساء غد لسقوط أمطار خفيفة.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سقوط أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (5:4 درجات).

حالة الطقس غدًا الإثنين 22 يناير 2024 في مصر



وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا مائل للبرودة نهارًا على كل من: القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، فيما يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء..

درجات الحرارة غدا في مصر

القاهرة الكبرى والوجه البحري

20

15

حالة الطقس في الإسكندرية

20

14

السواحل الشمالية الغربية

20

14

السواحل الشمالية الشرقية

21

14

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء

28

16

شمال الصعيد

23

09

جنوب الصعيد

27

12