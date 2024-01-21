الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 20

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سقوط أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (5:4 درجات).

حالة الطقس غدًا الإثنين 22 يناير 2024 في مصر

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا مائل للبرودة نهارًا على كل من: القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، فيما يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء..

درجات الحرارة غدا في مصر

القاهرة الكبرى والوجه البحري

20

15

حالة الطقس في الإسكندرية

20

14

السواحل الشمالية الغربية

20

14

السواحل الشمالية الشرقية

21

14

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء

28

16

شمال الصعيد

23

09

جنوب الصعيد

27

12