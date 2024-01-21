الأرصاد تتصدر جوجل.. أمطار غزيرة وصقيع خلال الساعات المقبلة

تصدرت حالة الطقس والأرصاد، مؤشر البحث العالمي جوجل في مصر، وذلك بعد تنويه الهيئة العامة للأرصاد بشأن هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، أمطارا متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وانخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 5:4 درجة مئوية ونشاط رياح على بعض المناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

الطقس غدًا سيكون مائل للبرودة

وكشفت هيئة الأرصاد، أن الطقس غدًا سيكون مائل للبرودة نهارًا على كل من: القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد أن الطقس غدًا سيكون مائل للدفء على شمال الصعيد، فيما يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء.

كما أوضحت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة تغزر مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60% تقريبا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الإثنين على محافظات مصر

القاهرة: 22-14

الإسكندرية: 20-16

المنيا: 23-9

سوهاج: 27-10

مطروح: 18-14

الأقصر: 27-13

أسوان: 29-14

الغردقة: 26-15

الإسماعيلية: 22-13

بورسعيد: 21-13

شرم الشيخ: 25-17

الشرقية: 23-13