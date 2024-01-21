إنترفيو يجمع رنا رئيس وخالد شباط بأول بطولة مطلقة من أعمال watch it الأصلية (فيديو)

أطلقت منصة watch it، البرومو التشويقي لمسلسل إنترفيو، أحدث أعمالها الأصلية، والذي يجمع رنا رئيس وخالد شباط بأول بطولة مطلقة، وذلك بالتعاون مع شركة انترو ميديا للمنتجة هبة الهواري، ومن المقرر إذاعته قريبًا.

مسلسل إنترفيو يناقش الأزمات النفسية التي تعطل الشباب عن الارتباط

ويناقش مسلسل إنترفيو الأزمات النفسية التي تعطل الشباب عن الارتباط، في إطار رومانسي اجتماعي، تلك التجربة التي يخوض من خلالها الفنان السوري خالد شباط أولى تجارب البطولة المطلقة في الدراما المصرية.

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رنا رئيس من مسلسل انترفيو

خالد شباط من مسلسل انترفيو

مسلسل “إنترفيو”

مسلسل “إنترفيو” بطولة نخبة مميزة من النجوم أبرزهم رنا رئيس وخالد شباط، وهو من إنتاج شركة انترو ميديا، وإخراج أحمد خالد أمين، وتأليف أمينة مصطفى، ومدير تصوير أحمد جبر، ومونتاج محمد السعدني، وموسيقى تصويرية محمد مدحت.

رنا رئيس وخالد شباط من مسلسل انترفيو

رنا رئيس تكشف سبب انفصالها عن خطيبها لأول مرة

على صعيد آخر، كانت الفنانة رنا رئيس قد خرجت عن صمتها لتتحدث لأول مرة عن سبب انفصالها عن خطيبها يسري علي، بعد فترة قصيرة من خطبتهما، وجاء ذلك خلال لقائها الأخير ببرنامج "تفاعلكم".

صرحت رنا رئيس بإن سبب انفصالها عن خطيبها هو اختلاف شخصيتها عنه، ما أدى إلى اختلافهما في وجهات النظر بشكل دائم وبالتالي تكرار وقوع الخلافات بينهما، حيث قالت: "أكيد بننجرح لأن إحنا أشخاص حقيقيين، وفي الآخر إحنا بشر، بنعيش التجربة بكل حالاتها".

رنا رئيس وخطيبها السابق

وأضافت: "لما ارتبطنا أنا ويسري علي، كنت مبسوطة، ولما انفصلنا زعلت، لأنها مشاعر حقيقية، وانفصلنا عشان كان في خلاف في الشخصية مكنش باين وظهر بعد الخطوبة".